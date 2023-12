POL-PDLD: Kandel - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bienwald B9

Schwegenheim (ots) - Am Wochenende ist es in Schwegenheim zu einer unerlaubten Entsorgung von ca. 100 Altreifen gekommen. Diese befanden sich auf einem Feldweg (Maulbeerweg) in der Nähe des Schützenhauses. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer: 07274-9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

