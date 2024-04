Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (377) Mehrere Einbrüche in Muhr am See

Muhr am See (ots)

In der Nacht von Montag (15.04.2024) auf Dienstag (16.04.2024) brachen bislang unbekannte Täter in vier Fällen in Muhr am See (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Rathaus (Rosenau), einer Gemeinschaftspraxis (Kirchplatz), der Grundschule (Bahnhofstraße) sowie einem Kindergarten (Schwester-Elise-Weg). Die Beute liegt insgesamt im vierstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden dürfte darüber liegen.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die am Abend, in der Nacht oder am Morgen verdächtige Wahrnehmungen im Ort gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

