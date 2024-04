Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (376) Hochwertige E-Bikes entwendet - Zeugen gesucht

Obermichelbach (ots)

In der Nacht von Sonntag (14.04.2024) auf Montag (15.04.2024) entwendeten unbekannte Täter zwei hochwertige E-Bikes in Obermichelbach (Lkrs. Fürth). Die Polizeiinspektion Zirndorf ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten verschafften sich mutmaßlich gegen 01:30 Uhr in der Nacht Zutritt zu zwei Garagen in der Straße Am Vogelherd. Aus den Garagen entwendeten sie zwei E-Bikes der Marken Orbea und Cube im Gesamtwert von über Zehntausend Euro. Die Fahrräder waren zum Zeitpunkt des Diebstahls in sich verschlossen - die Täter mussten sie also aus den Grundstücken heraustragen und mutmaßlich mit einem Fahrzeug abtransportieren.

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 96927 - 0 zu melden.

