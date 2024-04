Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Wohnungseinbrüche in Fuldatal-Ihringshausen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Im Laufe des gestrigen Donnertags kam es in Fuldatal-Ihringshausen zu drei Wohnungseinbrüchen, die vermutlich auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Während die Einbrecher bei zwei Häusern in der Straße "Stockbreite" vergeblich mit einem unbekannten Werkzeug an mehreren Fenstern und Türen hebelten, aber nicht in die Gebäude gelangten, erbeuteten sie bei der dritten Tat Laptops, Schmuck, Uhren und Bargeld. Die Kasseler Kripo sucht Zeugen, die am gestrigen Tag im Bereich der Tatorte verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben.

Die beiden Einbruchsversuche wurden der Polizei am gestrigen Nachmittag gemeldet. Neben mehreren Hebelspuren hinterließen die unbekannten Täter eine eingeschlagene Scheibe, konnten aber in beiden Fällen nicht in die Häuser einsteigen.

In der Straße "Im Gelinge" versuchten die Einbrecher ebenfalls zunächst die Haustür aufzuhebeln. Als die Tür standhielt warfen die Täter auf der Gebäuderückseite eine Scheibe mit einem Stein ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten schließlich unerkannt. Wann genau sich die Tat im Zeitraum zwischen 8 und 21 Uhr ereignete, ist nicht bekannt.

Am gestrigen Morgen wurden nahe der Tatorte zwei verdächtige Männer beobachtet, die mit den Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten. Es soll sich um 30 bis 40 Jahre alte und 1,80 bis 1,90 Meter große Männer gehandelt haben, die größtenteils dunkel gekleidet waren.

Zeugen, die den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu den Einbrüchen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

