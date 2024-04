Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl mehrerer Fahrräder sowie diverses Werkzeug

Am Montag, 08. April 2024, gegen 03:20 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Goldsternweg und entwendeten mehrere Fahrräder sowie diverses Werkzeug. Der Schaden wurde auf 5.200,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Freitag, 05. April 2024, 18:00 Uhr bis Montag, 08. April 2024, 08:00 Uhr wurden die Kennzeichen eines Daimler Sprinter an der Mozartstraße entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Samstag, 06. April 2024, 16:00 Uhr bis Montag, 08. April 2024, 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Werkstattgelände an der Garther Heide und entwendeten aus zwei Zugmaschinen Diesel. Der Gesamtschaden wurde auf 2.500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Emstek - Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

In der Zeit von Freitag, 05. April 2024, 18:00 Uhr bis Montag, 08. April 2024, 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Betriebsgelände einer Firma in der Garther Straße. Dort wurde aus einer Sattelzugmaschine das Steuergerät entwendet. Der Schaden wurde auf 6.800,00 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Unbekannte Personen besprühten in der Zeit von Montag, 01. April 2024, ca. 08:30 Uhr bis Montag, 08. April 2024, 08:30 Uhr, die Wand eines Fahrradunterstandes einer Schule in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 08. April 2024, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 26-jährigen Frau aus Molbergen. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Golf, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Straße Pingel-Anton abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell