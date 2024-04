POL-CLP: Einzelmeldung

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Diebstahl aus Wohnung

Am Donnerstag, 04. April 2024, gegen 13:00 Uhr klingelte eine bislang unbekannte weibliche Person an einer Haustür in der Straße Zum Stellwerk und gab an, Spenden für Hilfsbedürftige zu sammeln. Die unbekannte Person hielt sich einige Zeit in der Wohnung auf. In der Zeit entwendete sie vermutlich unter anderem die Geldbörse der Geschädigten.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 30 Jahre alt - ca. 165cm groß - normale Statur - kurzes, blondes Haar - sprach fließend deutsch - trug einen braunen Pullover.

Wer kann Hinweise auf die Unbekannte geben? Wer ist im örtlichen und zeitlichen Bezug in eine ähnliche Situation gekommen und wurde z.B. an der Haustür um ähnliche Spenden gebeten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Kriminalhauptkommissar Andreas Bonk, Beauftragter für Kriminalprävention, warnt: - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung - Schauen Sie sich den Besucher genau an, z. B. durch den Türspion oder Fenster. Nutzen Sie die Türsprechanlage. - Öffnen Sie die Tür nur mit vorgelegter Türsperre. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, z. B. Polizisten, den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringstem Zweifel bei der Behörde an, von der die Amtsperson kommt. Suchen Sie die Nummer selbst heraus! Wichtig: Lassen Sie den Besucher vor der verschlossenen Tür! - Sind Sie allein, dann bitten Sie einen Nachbarn hinzu. Zwei Personen haben die Besucher besser im Blick. Außerdem wirkt das abschreckend auf mögliche Straftäter. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen Sie um Hilfe.

Weitere wertvolle Tipps finden Sie auch auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug

