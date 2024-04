Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Verkehrsunfallflucht Am 06.04.2024, gg. 20.00 Uhr, kommt es in dem Kreisverkehr Steinfelder Straße/ Wellenweg in Damme zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach habe ein dunkler BMW mit überhöhter Geschwindigkeit den Kreisverkehr passiert und beim Herausfahren das Verkehrzeichen 205 beschädigt. Anschließend entfernt sich dieser, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzugehen. ...

