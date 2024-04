Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 06.04.2024 bis 07.04.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Trunkenheit im Straßenverkehr - Am Sonntag, 07.04.2024, um 01:50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Friesoythe einen PKW, VW Golf, in Saterland, Raiffeisendamm im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass der 49-jährige Fahrzeugführer aus Friesoythe unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Barßel - Sachbeschädigung an KFZ - In der Zeit von Freitag, 05.04.2024, 16:00 Uhr bis Samstag, 06.04.2024, 07:30 Uhr wurden auf einem Parkplatz an der Neptunstraße in Barßel mindestens zwei PKW (Peugeot Boxer und Audi A6 Avant) durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Barßel unter der Rufnummer 04499-92220-0 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht - Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Samstag, 06.04.2024, gegen 21:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Friesoythe, Bahnhofstraße, aufgeklärt werden konnte. Ein 34-jähriger aus Westoverledingen fuhr mit seinem PKW, Hyundai, auf einem Parkplatz rückwärts gegen eine Laterne, wodurch insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 2.200 Euro entstand. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Kfz-Kennzeichen wurde durch den Zeugen an die Polizei weitergeleitet, so dass nur kurze Zeit später der Unfallverursacher im Nahbereich ermittelt werden konnte. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

