POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 05./06.04.2024

Garrel - Diebstahl von Baumaterial aus Neubau Bereits in der Nacht vom 03. auf den 04.04.2024 kam es in Garrel, Karpfenweg zu einem Diebstahl von Baumaterial aus dem Neubau eines Einfamilienhauses. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug verwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter 04474/939420 mit der Polizei in Garrel in Verbindung zu setzen.

Molbergen - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Freitag, 05.04.2024 gegen 08:15 Uhr befuhr ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus Lindern die Hauptstraße in Molbergen / OT Ermke, obwohl der Verdacht besteht, dass er dabei unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Dementsprechend wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Samstag, 06.04.2024 gegen 03:10 Uhr befuhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg die Vahrener Straße in Cloppenburg, obwohl der Verdacht besteht, dass er dabei unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Dementsprechend wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit drei Verletzten Am Freitag, 05.04.2024 gegen 16:52 Uhr kam es auf der Lüscher Straße im Cappelner Ortsteil Elsten zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen Eine 48-jährige Löningerin befuhr die Lüscher Straße in Richtung Lüsche und beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden PKW eines 37-jährigen Cloppenburgers, dessen Fahrzeug durch den folgenden Zusammenstoß gegen ein weiteres Fahrzeug einer 60-jährigen Cappelnerin geschleudert wurden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 11.000 Euro. Insgesamt wurden durch den Verkehrsunfall zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Am Freitag, 05.04.2024, im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz einer Augenarztpraxis an der Eschstraße in Cloppenburg abgestellter PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich unter 04471/18600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

