Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Clubheim

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, 03. April 2024, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 04. April 2024, 14:00 Uhr, auf das Gelände einer Sporthalle in der Schulstraße und entwendeten aus dem Clubheim diverse Getränke und beschädigten weitere Türen. Der Gesamtschaden wurde auf 1.120,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 30. März 2024, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 38-jährigen Frau aus Holdorf. Diese hatte ihren Pkw, einen Nissan Infinity, an der Nieberdingstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.500,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/96066-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 02. April 2024, gegen 08:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Transporter eines 43-jährigen Mannes aus Moormerland. Dieser hatte den Transporter ordnungsgemäß in der Bahnhofstraße abgestellt. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich nach Angaben eines Zeugen um einen orangefarbenen Verkaufswagen handeln. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442/80846-0) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 04. April 2024, gegen 06:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Sattelzug den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 62-jährigen aus Harrislee. Diese hatte ihren Pkw, einen Skoda Octavia, an der Große Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/91420-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Freitag, den 05.04.24, gegen 02:30 Uhr, kam eine 34-jährige Dammerin auf der Gramker Straße aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem PKW gegen eine Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die verunfallte Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,55 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren gegen die 34-Jährige eingeleitet.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 04.04.24, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 17:40 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person augenscheinlich mit dessen Fahrzeug gegen eine Laterne in der Dobbenstraße. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Am Donnerstag, den 04.04.24, gegen 16:55 Uhr, kam es auf der Lindenstraße in Lohne zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer. Ein 21-Jähriger aus Vechta fuhr dabei mit seinem PKW von einem Grundstück auf die Lindenstraße und touchierte dabei einen kreuzenden 66-jährigen Mann aus Dinklage. Der 66-jährige Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

