Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Cloppenburg - Kriminalhauptkommissar Harald Nienaber verabschiedet sich nach 42,5 Jahren in den Ruhestand

Cloppenburg/Vechta (ots)

Mit Ablauf des Monats März wurde Kriminalhauptkommissar Harald Nienaber, Koordinator Prävention und Beauftragter für Jugendsachen (BfJ), durch den Leitenden Polizeidirektor Jörn Kreikebaum feierlich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. "Eine Ära geht zu Ende", würdigte Jörn Kreikebaum die vergangenen 42,5 Dienstjahre des angehenden Pensionärs.

Fast täglich war Harald Nienaber in den Schulen des Landkreises vertreten und informierte Schülerinnen und Schüler unter anderem über die Folgen von Alkohol- und Drogenmissbrauch.

Harald Nienaber war fest entschlossen Polizeibeamter zu werden. Er hat in seinem Leben nämlich nur eine Bewerbung geschrieben - die für die Polizei. Und so startete er am 03. Oktober 1981 seine Karriere bei der Polizei Niedersachsen. Als sogenannter Quereinsteiger für den gehobenen Kriminaldienst schloss er dann 1984 als frisch gebackener Kriminalkommissar erfolgreich sein Fachhochschulstudium ab. Nach kleineren Aufenthalten in anderen Landkreisen - er war unter anderem für drei Jahre im Kriminalkommissariat Papenburg und für eineinhalb Jahre beim Mobilen Einsatzkommando (MEK) in Oldenburg. Im April 1989 wechselte er in seine Heimat nach Cloppenburg. Dort widmete er sich zunächst schwerpunktmäßig der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität. Im Jahre 1989 unterstütze er das LKA Niedersachsen in einer Sonderkommission (Soko). 1998 stellte er gemeinsam mit dem damaligen Leiter des 1. Fachkommissariates die Weichen für die DNA-Massengentest in der "Soko Nelly".

Seit März 1999 war er fester Bestandteil des Präventionsteams der PI Cloppenburg/Vechta, bis 2006 war er als Beauftragter für Jugendsachen und seit 2006 als Koordinator Prävention und Beauftragter für Jugendsachen Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta eingesetzt. Harald Nienaber war viele Jahre das Gesicht der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, wenn es um die Jugendprävention ging und dürfte vielen Menschen aus der Region aus deren Kinder- und Jugendzeit noch bekannt sein.

Während der zurückliegenden 25 Jahre hat Harald Nienaber gemeinsam mit seinen NetzwerkpartnerInnen unzählige Stunden in Schulen verbracht, beraten und seine Erfahrung und sein Wissen an Kinder und Jugendliche weitergegeben. Sein Herz schlägt also für die Prävention und vor allem auch für den Opferschutz. So engagiert sich Harald Nienaber auch privat ehren- und nebenamtlich seit vielen Jahren: Seit 2003 ist er Leiter der Außenstelle Cloppenburg der Kriminalitätsopferhilfsorganisation WEISSER RING e.V. Seit 2007 ist er zudem beratendes Mitglied der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta im Jugendhilfeausschuss des Landkreises Cloppenburg.

Der Präventionsarbeit und seinem Engagement für Opfer von Straftaten wird Harald Nienaber daher selbstverständlich auch im Ruhestand treu bleiben.

Neben seinen bereits erwähnten Ehrenämtern hat Harald Nienaber noch eine zweite Passion: Er ist 2. Vorsitzender der Jägerschaft im Landkreis Cloppenburg, stellvertretender Kreisjägermeister und Mitglied der Jägerprüfungskommission.

Der Terminkalender bleibt also nach wie vor prall gefüllt. Natürlich wird die neu gewonnene Zeit auch mit der Familie und gemeinsamen Reisen verbracht. Seit 1990 ist Harald Nienaber mit seiner Ehefrau Petra verheiratet. Das Paar hat zwei erwachsene Söhne.

Jörn Kreikebaum wünschte ihm abschließend für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute, vor allem Gesundheit.

