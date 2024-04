Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Am Mittwoch, 03. April 2024, 17:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Leer mit seinem Pkw die Bundesstraße 72 in Fahrtrichtung Cloppenburg. In Höhe der Ausfahrt Strücklingen beabsichtigte er die B 72 in Richtung Rhauderfehn zu verlassen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 36-jährigen Mannes aus Rhauderfehn, welcher ...

mehr