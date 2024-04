Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 29.3.2024, 21.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Neubeckum, Einmündung Kaiser-Wilhelm-Ring/Dyckerhoffstraße. Ein 74-jähriger Beckumer befuhr mit seinem Pkw den Kaiser-Wilhelm-Ring und bog nach links auf die Dyckerhoffstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 36-jährigen Gevelsbergerin. Diese befuhr mit ihrem Pkw die Dyckerhoffstraße in Richtung Ennigerloh. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der bei dem Verkehrsunfal entstandene Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

