POL-WAF: Ahlen. Etliche Geschwindigkeitsverstöße bei erlaubten 30 km/h

Warendorf (ots) - Ein 33-Jähriger aus Rheda-Wiedenbrück fuhr am Samstag, 30.03.2024, gegen 07.21 Uhr, mit seinem PKW in Beelen auf der B64 (Clarholzer Straße) von Clarholz kommend in Richtung Beelen. Etwa in Höhe der Einmündung Napoleonsdamm kam der 33-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Leitpfosten, geriet ins Schleudern, und prallte ...

mehr