POL-WAF: Bellen. PKW prallt gegen einen Baum

Warendorf (ots) - Ein 33-jähriger Oelder fuhr am Samstag, den 30.03.2024, gegen 20.25 Uhr, in Oelde-Stromberg auf der Straße Oelder Tor in Richtung Oelde. Beim Abbiegen in eine Hauseinfahrt kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 18-jährigen Oelderin, die mit ihrem PKW (mit zwei Beifahrerinnen, 15- und 18 Jahre alt aus Oelde) das Oelder Tor in Richtung Stromberg befuhr. Alle Beteiligten verletzten sich leicht und ...

