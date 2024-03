Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pedelecfahrer schwer verletzt.

Warendorf (ots)

Am 31.03.2024, um 13:20 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Beckumer Straße / Pullort in Ahlen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelecfahrer und einem Pkw. Ein 72-jähriger Pedelecfahrer aus Ahlen befuhr die Straße Pullort in nördliche Richtung und beabsichtigte im Einmündungsbereich nach links auf die Beckumer Straße abzubiegen, um seine Fahrt in Richtung Ahlen fortzusetzen. Zeitgleich befuhr ein 55-jähriger Lippstädter mit seinem Pkw die Beckumer Straße aus Richtung Beckum kommend in Richtung Ahlen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Pedelec und dem Pkw. Der Pedelecfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1200,- EUR.

