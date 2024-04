Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Warendorf (ots)

Ein 33-jähriger Oelder fuhr am Samstag, den 30.03.2024, gegen 20.25 Uhr, in Oelde-Stromberg auf der Straße Oelder Tor in Richtung Oelde. Beim Abbiegen in eine Hauseinfahrt kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 18-jährigen Oelderin, die mit ihrem PKW (mit zwei Beifahrerinnen, 15- und 18 Jahre alt aus Oelde) das Oelder Tor in Richtung Stromberg befuhr.

Alle Beteiligten verletzten sich leicht und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, während dieser Zeit wurde die Unfallstelle für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

