Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 02. April 2024, gegen 17:45 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau aus Lingen mit ihrem Pkw die Falkenrotter Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 54-jährigen Frau aus Lohne. Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 02. April 2024, in der Zeit von 11:55 Uhr bis 12:10 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 54-jährigen Mannes aus Steinfeld. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Tiguan, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Große Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt.

Lohne - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen Am Dienstag, 02. April 2024, gegen 18:40 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw den Möhlendamm und beabsichtigte die Vechtaer Straße zu queren. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Lohne. Die beiden Pkw-Führer sowie die zwei Mitfahrer des 29-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

