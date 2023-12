Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1443) Exhibitionist in Bus aufgetreten - Festnahme eines Tatverdächtigen

Erlangen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (14.12.2023) zeigte sich ein 61-Jähiger in einem Bus in Erlangen in exhibitionistischer Art und Weise. Beamten nahmen den Mann fest.

Gegen 14:35 Uhr fuhr der 61-Jährige ohne Hose in einem Bus im Raum Erlangen. Er trug eine Decke um die Hüften, welche er im weiteren Verlauf immer mal wieder zur Seite schob, sodass sein entblößtes Glied sichtbar wurde.

Dies fiel einer Frau auf, welche mit ihrem 5-jährigen Sohn ebenfalls den zu dem Zeitpunkt voll besetzten Bus nutzte.

Beamte nahmen den Mann an der Bushaltestelle "Diakonisches Zentrum" fest und brachten ihn zur Polizeiinspektion Erlangen-Stadt.

Er muss sich in einem Ermittlungsverfahren wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen verantworten.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell