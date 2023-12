POL-MFR: (1442) Handtaschendieb dank mutigem Zeugen gestellt

Altdorf (ots) - Am Sonntagnachmittag (10.12.2023) bestahl eine angebliche Pflegedienstmitarbeiterin eine Seniorin in Altdorf bei Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land). Die Schwabacher Kriminalpolizei warnt davor unbekannte Personen in die Wohnung zu lassen. Gegen 15:00 Uhr klingelte eine Frau an der Tür einer Wohnung für betreutes Wohnen in Altdorf und gab sich als ...

