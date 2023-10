LPI-GTH: Kraftstoffdiebstahl- Zeugensuche

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - In ein Agrarcenter in Hammersfeld drangen ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich ein. Um in das Gebäudeinnere zu gelangen, beschädigten der oder die Täter ein Fenster. Anschließend wurde das Objekt durchsucht. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Die Tat wurde heute Nacht, gegen 02.40 Uhr verübt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0264380/2023) entgegen. (jd) Rückfragen ...

