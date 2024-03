Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Keinen Fahrschein, mutmaßlich entwendetes Parfüm und Untersu-chungshaftbefehl

Halle (Saale) (ots)

Ein 32-jährigen Mann wurde am Montag, den 4. März in eine Justizvoll-zugsanstalt überstellt. Zuvor nutzte er am Sonntagabend einen Zug auf der Strecke Berlin - Halle (Saale) und hatte keinen Fahrschein dabei. Der betroffene Zugbegleiter informierte daraufhin die Bundespolizei in Halle (Saale) und übergab den Mann nach Ankunft des Zuges gegen 22:00 Uhr. Nach der durchgeführten Personalienfeststellung wurden diese mit dem Fahndungsbestand der Polizei abgeglichen. Hierbei stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Leipzig vom Januar dieses Jahres gegen den Mann vorlag. Hierbei wurden ihm insgesamt sechs Diebstähle sowie ein Körperverletzungsdelikt vorgeworfen. Aufgrund Wiederholungs-und Fluchtgefahr erging der Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten den Mann diesen, nahmen ihn fest und zunächst mit zur Dienststelle. Bei der sich anschließenden Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen entdeckte eine Bundespolizistin drei hochwertige, eingeschweißte Parfüms sowie präparierte Alufolie, welche mutmaßlich für Diebstahlshandlungen verwendet wird. Entsprechend wurde die Ware sichergestellt und zwei Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung sowie Diebstahls gefertigt. Am gestrigen Nachmittag führten Bundespolizisten den Mann einer Haftrichterin am Amtsgericht Leipzig vor. Diese bestätigte den Untersuchungshaftbefehl und er wurde an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

