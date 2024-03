Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 30-Jähriger fällt mit ungültigem Ticket auf und hat zwei Haftbefehle

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 4. März 2024 erhielt die Bundespolizeiinspektion Mag-deburg fernmündlich durch eine Kundenbetreuerin der Deutschen Bahn Kenntnis von einem Betrug. Demnach nutzte ein 30-Jähriger gegen 08:40 Uhr eine Regionalbahn von Magdeburg in Richtung Halle (Saale) und legte der Kontrolleurin ein Sachsen-Anhalt-Ticket vor. Dies gilt allerdings erst ab 09:00 Uhr. Eine Streife des Bundespolizeireviers Halle (Saale) begab sich zum Ankunftsbahnsteig des Hauptbahnhofs, um den Sachverhalt zu übernehmen. Vor Ort konnte der türkischer Staatsangehöriger festgestellt werden, der sich mit einer abgelaufenen Aufenthaltsgestattung gegenüber den Beamten auswies. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien in der Fahndungsdatei der Polizei, stellte sich weiterhin heraus, dass gegen ihn zwei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Magdeburg vorliegen. So verurteilte ihn das Amtsgericht Magdeburg im Januar 2023 wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 300 Euro oder einer Ersatzfreiheitstrafe von 33 Tagen und im März 2023 wegen des selbigen Delikts zu einer Geldstrafe von 550 Euro oder 55 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Da er weder den Zahlungsaufforderungen nachkam und unbekannten Aufenthaltes war, erließ jene Staatsanwalt-schaft die Vollstreckungshaftbefehle im Januar und Februar dieses Jahres. Die Einsatzkräfte eröffneten dem Verurteilten die Haftbefehle, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Auf dem Revier konnte er 250 Euro der geforderten Geldsumme bezahlen. Die restlichen 600 Euro erfragte er telefonisch bei einem Bekannten, der ihm den erlösenden Betrag zur Freiheit bei einer anderen Dienststelle einzahlte. Somit konnte der Polizeipflichtige nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle als freier Mann am Nachmittag verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme in Kenntnis gesetzt. Des Weiteren erwarten den Mann weiteres Strafverfahren wegen des begangenen Betrugs sowie eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell