Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Stark alkoholisierter Mann entblößt sein Glied vor zwei Mädchen und greift helfenden Zugbegleiter an

Lutherstadt Wittenberg (ots)

Am Samstag, den 2. März 2024 gingen gleich zwei Notrufe bei der Lan-des- und Bundespolizei ein: Gegen 11:00 Uhr belästigte ein 25-jähriger Mann zwei Mädchen auf Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofes Lutherstadt Wittenberg. Er entblößte vor den 15- und 16-jährigen Teenagern sein Glied und beleidigte diese obszön. Die beiden Mädchen suchten Hilfe bei einem Zugbegleiter, dessen Regionalexpress auf Bahnsteig 1 stand und flüchteten in den Zug. Der Tatverdächtige aus Guinea wollte ebenfalls in den Zug einsteigen. Dies wollte der 49-jährige Zugbegleiter verhindern, um die beiden Mädchen zu beschützen. Er nahm sein Hausrecht wahr, schloss den 25-Jährigen von der Fahrt aus und verbot ihm, den Zug zu betreten. Die Situation eskalierte. Der Tatverdächtige biss den Zugbegleiter in die Schulter und schlug ihm ins Gesicht. Hierbei fiel die Brille des Geschädigten zu Boden. Er versuchte den Angreifer auf Abstand zu halten und drohte sein Reizstoffsprühgerät an. Als der Tatverdächtige erneut versuchte, ihn zu schlagen, setzte er es ein und sprühte dem Mann ins Gesicht. Streifen von Landes- und Bundespolizei eilten zum Ereignisort. Hinzugerufene Rettungssanitäter versorgten den Angreifer ärztlich. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,47 Promille. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der 25-Jährige dann auch noch alle eingesetzten Polizisten massiv mit ehrverletzenden Worten. Entsprechend erhält der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann Strafanzeigen wegen exhibitionistischer Handlungen, Beleidigungen und Körperverletzung.

