POL-MFR: (717) Bei Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Erlangen (ots) - Am Sonntagabend (18.06.2023) geriet eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Erlanger Süden in Brand. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 19:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wehneltstraße ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Erlanger Feuerwehr sowie der Beamten der ...

mehr