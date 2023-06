POL-MFR: (715) Brand in Mehrfamilienhaus

Nürnberg (ots) - Am Montagvormittag (19.06.2023) kam es zu einer Blockadeaktion von Klimaaktivisten am Nürnberger Frauentorgraben. Einsatzkräfte der Polizei lösten die nicht angezeigte Versammlung auf. Gegen 07:00 Uhr betraten mehrere Personen den Frauentorgraben auf Höhe der Kreuzung zur Lessingstraße und blockierten den Verkehr in Fahrtrichtung Plärrer. Drei Personen klebten sich in der Folge auf der ...

