POL-MFR: (712) Blockadeaktion am Frauentorgraben aufgelöst

Petersaurach (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag (14.06.2023) und Freitagnachmittag (16.06.2023) brachen unbekannte Täter in ein Haus in Petersaurach (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach sucht Zeugen. Im genannten Zeitraum drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kreuzberg" ein und beschädigten dabei ein Fenster. Sie durchsuchten die Zimmer und durchwühlten einige ...

