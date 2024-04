Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum/Lohne - Zwei Fahrzeuge über die Ostertage entwendet Über die Ostertage kam es im Landkreis Vechta zu zwei Pkw-Entwendungen. In der Zeit zwischen Ostersonntag, 31. März 2024, 23.30 Uhr, und Ostermontag, 1. April 2024, 12.40 Uhr, wurde ein weißer VW Touareg mit Vechtaer Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt im Neubaugebiet Am Mühlenbach in Bakum. Hierbei wurde ...

mehr