Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tageswohnungseinbruch/ Einfamilienhaus

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, OT Kreiensen, Breslauer Stieg. Zeitraum: Dienstag, 27. Feb. 2024, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschafft verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Breslauer Stieg. Es wurden anschließend von den Tätern die Innenräume durchwühlt. Anwohner aus Kreiensen und insbesondere aus den Straßen Breslauer Stieg / Stettiner Straße werden gebeten, verdächtige Beobachtungen über Personen und Fahrzeuge, auch an den Vortattagen, an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Tageswohnungseinbruch aufgenommen.

