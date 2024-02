Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verdacht der Jagdwilderei - erlegte Wildtiere an einem Feldweg in einer Böschung entsorgt

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Böschung an der Bahnbrücke Hellebergtunnel, asphaltierter Feldweg, L486 zwischen Dankelsheim und Ohlenrode

Durch den oder die bislang unbekannten Täter sind vermutlich über einen Zeitraum von mehreren Wochen diverse Wildtiere an bislang unbekannten Örtlichkeiten erlegt und an der o.A. Örtlichkeit entsorgt worden. Die Wildtiere wiesen unterschiedliche Verwesungsstadien auf, was vermuten lässt, dass diese über einen längeren Zeitraum nach und nach dort abgelegt wurden. Das PK Bad Gandersheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Jagdwilderei gem. §292 StGB aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 05382-95390 mit dem PK Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.(ros)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell