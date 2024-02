Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Personen ohne Fahrerlaubnis gefahren

Northeim (ots)

Northeim OT Langenholtensen, Untere Dorfstraße, Montag, 26.02.2024, 12.45 Uhr

Northeim, Albert-Schweizter-Weg, Montag, 26.02.2024, 16.20 Uhr

NORTHEIM/LANGENHOLTENSEN (Wol) - Am Montag gegen 12.45 Uhr wurden durch die Polizei Northeim zwei Strafverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

Bei einer Kontrolle gegen 12.45 Uhr in der Unteren Dorfstraße in Langenholtensen händigte ein 42-jähriger Mann aus Berlin eine moldawische Fahrerlaubnis aus. Da der Mann jedoch schon seit Mai 2023 durchgängig in Deutschland wohnhaft ist, hätte er diese umschreiben lassen müssen. Dadurch, dass dies nicht erfolgt ist, hat die Fahrerlaubnis keine Gültigkeit in Deutschland.

Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, die Fahrerlaubnis beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Bei einer zweiten Kontrolle gegen 16.20 Uhr im Albert-Schweitzer-Weg in Northeim wurde ein 34-jähriger Northeimer mit seinem Pkw kontrolliert.

Der 34-Jährige gab sofort zu keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen und auch schon häufiger deswegen straffällig geworden zu sein. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel einer zum Führen von Kraftfahrzeugen berechtigen Person übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell