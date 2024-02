Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl, vorbildliches Zeugenverhalten

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Neue Straße 37, dortiger ALDI-Markt. Zeit: Montag, 26. Feb. 2024, 12:00 Uhr. Ein 25-jähriger aus Schöningen hielt sich im ALDI-Markt Bad Gandersheim auf und er passierte die Kassenzone, ohne jedoch seine eingesteckten Waren zu bezahlen. Der nun Beschuldigte entfernte sich fußläufig aus dem ALDI-Markt in Richtung Schwarzer Weg. Ein aufmerksamer Kunde bemerkte auch den zugetragenen Ladendiebstahl und er folgte dem Beschuldigten aus sicherer Entfernung. Der Kunde/Zeuge (26-jähriger Bad Gandersheimer)stellte über sein Mobiltelefon eine Verbindung mit der Polizei her und lotste die Polizeibeamten vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim zum Schwarzen Weg/Gandebrücke, wo der Beschuldigte angetroffen und anschließend festgenommen wurde. Dem Besch. wurden vor Ort die eingesteckten und am Körper getragenen entwendeten Sachen aus dem ALDI-Markt(unter anderem 15 Tafeln Schokolade und sogenannte 6 kosmetische Artikel wie After Shave)abgenommen und sichergestellt. Anschließend wurde der Beschuldigte zwecks weiterer Veranlassung dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim zugeführt. Besch. erhielt Hausverbot und Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet. Die Polizei bedankt sich beim Zeugen für seine Zivilcourage und Mithilfe. Durch sein engagiertes Einbringen und Verhalten konnte der Beschuldigte festgenommen werden !

