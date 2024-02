Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Frau und Kind leicht verletzt

Rheine (ots)

Am Donnerstag (08.02.) ereignete sich in Mesum gegen 08.55 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Mutter und ihr Kleinkind leicht verletzt wurden. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Don-Bosco-Straße in Richtung Am Flöddert. Ihr Kind befand sich im Fahrradkindersitz hinter ihr. Etwa auf Höhe der Feuerwache kam ihnen ein dunkler Kleinwagen der Marke VW entgegen. Dieser fuhr so weit links, dass die Fahrradfahrerin ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Dabei stürzte sie mit ihrem Fahrrad. Der Fahrer des VW fuhr weiter, ohne sich um die Fahrradfahrerin und ihr Kind zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zu den Beteiligten machen kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

