Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Bewohnerin trifft auf unbekannte Täter

Greven (ots)

Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Konradstraße ist am Donnerstagmittag (08.02.24) auf mehrere Unbekannte getroffen. Als sie gegen 12.25 Uhr zu ihrem Haus kam, liefen ihr drei oder vier Personen aus ihrer Haustür entgegen. Die Zeugin sprach die Personen an, diese entfernten sich jedoch sofort in Richtung Innenstadt. Die Bewohnerin stellte anschließend fest, dass im Haus mehrere Räume durchsucht worden waren und ein Handy, ein Tablet sowie Schmuck fehlten. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Sie waren alle männlich, um die 30 Jahre alt und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Außerdem werden die Männer als schmächtig beschrieben. Sie waren überwiegend dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug einer weiteren Zeugenaussage zufolge eine auffällig weite, weiße Hose mit buntem Muster. Wie die Täter ins Haus gelangten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zu dieser Tat, Zeugen kontaktieren bitte die Wache in Greven unter 02571/928-4455.

