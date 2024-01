POL-NOM: E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt

Northeim (ots) - Northeim OT Wachenhausen, Talstraße, Freitag, 19.01.2024, 09.20 Uhr WACHENHAUSEN (Wol) - Meldender verhindert Scheunenbrand. Am Freitag gegen 09.20 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein größerer Brand verhindert. Dieser bemerkte Rauch aus einer Scheune und meldete dies sofort per Notruf. Die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr konnte in der Scheune brennenden Unrat löschen und somit ein Übergreifen auf die Scheune verhindern. ...

mehr