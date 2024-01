POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Wallstraße, Montag, 01.01.2024 - Mittwoch, 17.01.2024, 15.00 Uhr NORTHEIM (mil) In dem Tatzeitraum von Montag, 01.01.2024 bis Mittwoch, 17.01.2024 versuchte eine bislang unbekannte Person sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Seniorenheim in der o.g. Straße zu verschaffen. Der unbekannten Person gelang es jedoch nicht in das Gebäude einzudringen und verließ unentdeckt die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Ein ...

