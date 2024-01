POL-NOM: Bargeld aus Kirche entwendet

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Einbecker Landstraße, Donnerstag, 18.01.2024, 16.50 Uhr NORTHEIM (mil) Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der o.g. Örtlichkeit zu einem Ladendiebstahl mit anschließender Bedrohung. Ein 51-jähriger Mann aus Northeim versteckte während seines Aufenthaltes in dem Geschäft alkoholische Getränke sowie eine Kerze in seiner Jacke und passierte den ...

mehr