Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl mit Bedrohung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Einbecker Landstraße, Donnerstag, 18.01.2024, 16.50 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Donnerstagnachmittag kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der o.g. Örtlichkeit zu einem Ladendiebstahl mit anschließender Bedrohung.

Ein 51-jähriger Mann aus Northeim versteckte während seines Aufenthaltes in dem Geschäft alkoholische Getränke sowie eine Kerze in seiner Jacke und passierte den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Durch einen 30-jährigen Mitarbeiter wurde der Vorfall beobachtet und sprach den Ladendieb folglich darauf an. Zusätzlich informierte er die Polizei. Bis zum Eintreffen der Polizei hielten sich der Ladendieb, der Zeuge sowie ein weiterer 29-jähriger Mitarbeiter in den Geschäftsräumen des Marktes auf. Hier drohte der 51-jährige Northeimer den beiden Mitarbeiter mit Tritten. Verletzt wurde niemand. Das Diebesgut in Höhe von rund 15,00 Euro wurde der Polizei ausgehändigt.

Gegen den Mann wurde schließlich ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Ladendiebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell