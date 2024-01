Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw streift Fußgänger

Einbeck (ots)

Dassel (TMü)

37574 Einbeck, Stadtgrabenstr.

12.01.24, 07.41 Uhr

Am Freitag, dem 12.01.24, gegen 07.51 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vom Fahrbahnrand der Stadtgrabenstr. an und übersah dabei offensichtlich einen die Fahrbahn querenden Fußgänger, so dass es zum Anstoß zw. Pkw und Fußgänger kam.

Obwohl der Fußgänger noch auf das Dach des Pkw schlug, fuhr der Pkw-Fahrer von der Unfallstelle weg. Da der Fußgänger das Kennzeichen ablesen konnte, dauern die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer an.

Der Fußgänger wurde dabei leicht am Fuß und Bein verletzt.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck, Tel: 05561-31310 zu melden.

