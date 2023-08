Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frisierter Roller stürzt bei Kontrolle durch die Bundespolizei - Bekannter Intensivtäter steht unter Drogen und leistet Widerstand

Aachen Heinsberg Übach-Palenberg (ots)

Am Mittwoch den 02.08.23 gegen 20:00 Uhr entschließt sich eine Streifenbesatzung der Bundespolizei Aachen zur Kontrolle von 2 Rollerfahrern. Beide Fahrzeuge waren ohne Kennzeichen auf der Roermonder Straße in Übach-Palenberg unterwegs. An einer Ampel gelang einem Rollerfahrer die Flucht. Der Fluchtversuch des 2. Fahrzeuges nebst Beifahrerin endete nach einem Sturz auf dem Asphalt. Nur mit Widerstand ließ sich der 22-jährige deutsche Fahrer festnehmen. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt und durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Ein Bundespolizist erlitt lediglich Schürfverletzungen. Im Gepäck führte der Fahrer 70 Gramm Marihuana mit sich. Durch Schnelltest konnte ein vorausgegangener Drogenkonsum festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde durchgeführt. Der Roller war nicht zugelassen und nicht versichert, ein Besitznachweis konnte nicht geführt werden. Lediglich mit einem Schraubenzieher konnte das Fahrzeug, welches über keinerlei Bordinstrumente verfügte gestartet werden. Der polizeibekannte Mann hatte keinen Führerschein. Zahlreiche Delikte wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Führerschein, Fahren ohne Versicherung und Zulassung, Fahren unter Drogeneinfluss sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte werden dem 22-Jährigen nun zur Last gelegt werden. Der Vorgang wurde durch die zuständige Kreispolizeibehörde Heinsberg übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell