BPOL NRW: Bundespolizei ermittelt nach Angriff mit selbstgebautem Schlagstock auf 16-Jährigen

Düsseldorf (ots) - Im Düsseldorfer Hauptbahnhof kam es am 20.05.2023, um 22.30 Uhr, zu einem Angriff auf einen 25-Jährigen durch zwei bislang noch unbekannte Täter. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesicht. Das Amtsgericht Düsseldorf ordnete eine Öffentlichkeitsfahndung an. Am Bahnsteig zu Gleis 17 des ...

mehr