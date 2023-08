BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung - Bundespolizei sucht zwei unbekannte Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung

Aachen Köln Dormagen Düsseldorf (ots) - In Zusammenarbeit zwischen der Bundespolizei Aachen und Düsseldorf, sowie der Landespolizei Köln konnte ein 33-Jähriger festgenommen werden. Am Dienstag den 01.08.23 gegen 17 Uhr meldete ein Ehepaar einen Diebstahl bei der Bundespolizei in Aachen. Zuvor waren sie mit dem ICE vom Frankfurter Flughafen nach Aachen unterwegs. ...

mehr