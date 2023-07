Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizistin bei tätlichem Angriff verletzt

Fahndungstreffer bei 26-Jähriger

Bild-Infos

Download

München (ots)

Eine 26-Jährige verletzte bei einer Kontrollmaßnahme bei einer Widerstandshandlung am frühen Dienstagmorgen (4. Juli) eine Bundespolizistin am Hauptbahnhof.

Gegen 03:50 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Ausgang Arnulfstraße des Hauptbahnhofes München eine 26-Jährige Polin. Ein Datenabgleich im Rahmen der fahndungsmäßigen Überprüfung ergab, dass die 26-Jährige von der Staatsanwaltschaft München I aufgrund eines Körperverletzungsdeliktes zur Strafvollstreckung und Festnahme ausgeschrieben worden war.

Die festgenommene Wohnsitzlose attackierte in der Wache unvorhersehbar eine 19-jährige Polizeibeamtin und schlug ihr u.a. mit der Hand gegen den Kopf. Anwesende und hinzugerufene Beamte konnten die Polin überwältigen.

Die Staatsanwaltschaft München I ordnete eine Blutentnahme der mit 2,34 Promille Alkoholisierten sowie die Richtervorführung für Mittwoch an. Gegen die 26-Jährige wird wegen Widerstandes und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Durch den Angriff erlitt die Beamtin eine blutende Kopfwunde; zudem klagte sie über starke Kopfschmerzen. Nach ihrem regulären Dienstschluss begab sich die 19-Jährige noch am Dienstagmorgen in ärztliche Behandlung und wird zumindest für eine Nachtschicht ausfallen.

Die 26-jährige Polin ist bereits mehrfach wegen Erschleichen von Leistungen polizeilich in Erscheinung getreten und befand sich im Jahr 2022 wegen Widerstand- und Körperverletzungsdelikten in einer Justizvollzugsanstalt.

Das anhängende Symbolbild kann zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell