LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

In Garnsdorf kam es am Samstagmittag zum einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand im Haus durch Löscharbeiten rechtzeitig eindämmen und so einen Vollbrand des Gebäudes verhindern. Aufgrund des Einsatzes kam es zur zeitweiligen Vollsperrung der anliegenden Bundesstraße. Die Brandursache konnte ermittelt werden. Es wurden keine Personen verletzt.

