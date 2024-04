Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum/Lohne - Zwei Fahrzeuge über die Ostertage entwendet

Über die Ostertage kam es im Landkreis Vechta zu zwei Pkw-Entwendungen. In der Zeit zwischen Ostersonntag, 31. März 2024, 23.30 Uhr, und Ostermontag, 1. April 2024, 12.40 Uhr, wurde ein weißer VW Touareg mit Vechtaer Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt im Neubaugebiet Am Mühlenbach in Bakum. Hierbei wurde nach bisherigen Erkenntnissen das KeylessGo-System überwunden. Außerdem wurde ein weiteres Fahrzeug, ein schwarzer Toyota Land Cruiser, ebenfalls mit Vechtaer Kennzeichen, auf bislang unbekannte Art und Weise in Lohne gestohlen. Tatzeitraum war Ostermontag, 1. April 2024, zwischen 00.00 Uhr und 8.00 Uhr. Das Fahrzeug stand auf dem Grundstück eines Autohauses im Brägeler Ring.

Die Polizei prüft hierbei Tatzusammenhänge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Hier finden Sie Präventionstipp zum Thema Autodiebstahl: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Lohne - Verkaufsautomat angegangen

Am Ostersonntag, 31. März 2024, zwischen 3.00 Uhr und 3.30 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person einen Lebensmittelautomaten in der Straße Klünpott aufzubrechen. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Donnerstag, 28. März 2024, 23.00 Uhr und Sonntag, 31. März 2024, 13.25 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Person ein Firmenschild in der Vechater Marsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441/943-0) entgegen.

Damme - Einbruch

Am Donnerstag, 28. März 2024, zwischen 5.30 Uhr und 16.50 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in eine Wohnung in der Friedhofstraße ein und entwendete diversen Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - E-Scooter entwendet

Am Donnerstag, 28. März 2024, zwischen 11.00 Uhr und 11.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter der Marke S06, welcher in der Straße Im Hofe vor einem Verbrauchermarkt verschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Navigationssysteme entwendet

In der Zeit zwischen Mittwoch, 27. März 2024, 17.00 Uhr und Donnerstag, 28. März 2024, 10.55 Uhr, wurden ein VW Sharan in der Kastanienstraße und ein VW Touran in der Plantanenstraße angegangen. Hier entwendeten Unbekannte die Navigationssysteme. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell