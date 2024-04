Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Löningen - Brand

Am Montag, 1. April 2024, gegen 17.55 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Dorfstraße gemeldet. Hierbei waren aus bislang unbekannter Ursache eine hölzerne Außentreppe sowie eine Restmülltonne an einem dortigen Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Passanten hatten den Brand entdeckt, die Feuerwehr alarmiert und die Bewohner im Haus auf das Feuer aufmerksam gemacht. Die Hausbewohner konnten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit eigenen Mitteln zu einem größeren Teil ablöschen bzw. eindämmen. Die Freiwillige Feuerwehr Löningen übernahm dann die abschließende Ablöschung. Durch das Feuer wurde die hölzerne Außentreppe sowie die Mülltonne verbrannt. Außerdem konnten Verrußungen an der Außenwand des Hauses festgestellt werden. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich geschätzt. Alle Personen blieben unverletzt.

Löningen - Ladendetektivin wird leicht verletzt

Am Samstag, 30. März 2024, kurz vor 18.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Mann mehrere Packungen Fleischwaren aus einem Supermarkt in der Lindenallee. Als dieser von einer Ladendetektivin angesprochen wurde, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Ladendetektivin leicht verletzt und mit den Worten "kurwa" beschimpft worden war. Der Unbekannte ließ das Diebesgut zurück und flüchtete zu Fuß. Der Mann wurde u.a. beschrieben als etwa 190 cm groß mit Glatze. Er trug eine schwarze Jogginghose sowie einen grauen Hoodie mit einer roten Zahl auf dem Rücken. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Freitag, 29. März 2024, gegen 23.30 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Autofahrer auf der Sevelter Straße stadteinwärts. Als ihm ein Mann und eine Frau mit Kinderwagen zu Fuß auf der Fahrbahn entgegenkamen, brachte er seinen Wagen zum Stehen und bat den Mann darum, die Fahrbahn zu verlassen und den Gehweg zu nutzen. Doch statt den Ratschlag anzunehmen, schlug der Unbekannte dem 55-jährigen Mann unvermittelt ins Gesicht. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Die beiden flüchteten daraufhin mit dem Kinderwagen in Richtung Taubenstraße. Die männliche Person sei ca. 170-175cm groß gewesen, habe einen Dreitagebart und einen Jogginganzug getragen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - E-Scooter entwendet

Am Freitag, 29. März 2024, zwischen 20.20 Uhr und 22.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter der Marke Ninebot, welches an einem Fahrrad in der Osterstraße vor dem Kino angeschlossen worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Donnerstag, 28. März 2024, 16.00 Uhr und Samstag, 30. März 2024, 12.55 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person etwa 600 Liter Diesel aus einem LKW-Tank. Das Fahrzeug stand in dieser Zeit im Brookweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

