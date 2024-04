Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einsatzgeschehen "Osterfeuer" in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg und Vechta fanden am Osterwochenende insgesamt ca. 250 Osterfeuer statt. In beiden Landkreisen herrschte ein insgesamt normales Einsatzaufkommen. Vereinzelnd kam es auf den entsprechenden Feierlichkeiten zu Körperverletzungsdelikten, die sich aber insgesamt für ein solches Veranstaltungswochenende im Rahmen hielten und mit dem Konsum von Alkohol einhergingen.

So kam es zu folgenden Vorfällen in Verbindung mit dem Osterfeuer:

Garrel - Brand

Am 31.03.2024, um 01:54 Uhr, wurde das Osterfeuer außerplanmäßig einen Tag zu früh entzündet. Der oder die Verursacher sind derzeit noch unbekannt, es wird sich hier aber vermutlich um einen "Streich" handeln. Die FFW Garrel war vor Ort und hat das Feuer abgelöscht.

Resthausen - Einsatz Rettungshubschrauber

Am 31.03.2024, um 19:30 Uhr, kam es beim Anzünden des Osterfeuers in Resthausen, Hüttekamp, zu einer Verpuffung, aufgrund dessen sich ein 56-Jähriger aus Resthausen Verbrennungen im Gesicht und an den Händen zuzog. Der Verletzte wurde mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt.

Holdorf - Unerlaubte Beseitigung von Abfällen

Am 31.03.2024, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 23:30 Uhr, verwechselte ein 35-Jähriger aus Steinfeld offensichtlich das Verbrennen von Gartenabfällen mit dem Entzünden der örtlichen Osterfeuer. Auch nach mehrmaliger Aufforderung, dies zu unterlassen, wurden immer weitere Gartenabfälle verbannt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde seitens der Polizei eingeleitet.

Cappeln - Gefährliche Körperverletzung

Am 31.03.2024, um 22:00 Uhr, schlug ein derzeit noch unbekannter Täter einem 30-jährigen aus Cloppenburg mit einer Glasflasche zwei Mal gegen den Kopf, sodass dieser zwei Platzwunden erlitt. Der Vorfall hatte sich auf dem Osterfeuer in Cappeln, Kösters Weg (Dorfplatz), ereignet.

Emstek - Körperverletzung

Am 01.04.2024, um 00:25 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Besuchern des Osterfeuers in Emstek (Garther Straße). Hierbei zog sich ein 20-Jähriger aus Emstek eine stark blutende und angeschwollene Nase zu. Die Verletzung wird vor Ort vom Rettunsgdienst behandelt. Gegen den 16-jährigen Beschuldigten aus Wiefelstede wird nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.

Löningen - Gefährliche Körperverletzung

Am 01.04.2024, um 01:15 Uhr, schlug ein 20-Jähriger aus Löningen beim Osterfeuer in Löningen (Hauptstraße), an einem Bierstand, einem 52-Jährigen, ebenfalls aus Löningen, mit einem Bierglas gegen das Gesicht. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Zudem verletzte sich der 20-jährige Beschuldigte selbst an der Hand. Er zog sich Schnittverletzungen zu.

Damme/Ossenbeck - Gefährliche Körperverletzung

Am 31.03.2024, um 03:30 Uhr, schlugen zwei 24-Jährige aus Damme auf dem Osterfestival "Osteralarm" in Damme/Ossenbeck nach verbalen Streitigkeiten auf der Tanzfläche mit Fäusten und mit einem Glas auf drei weitere Besucher des Festivals ein und verursachten dadurch jeweils leichte Kopfverletzungen bei den Opfern. Auf der selben Veranstaltung beleidigte und bedrohte zuvor, gegen 00:35 Uhr, ein 27-Jähriger aus Damme einen anderen 17-jährigen Besucher, ebenfalls aus Damme. Zudem verhielt sich der 27-Jährige fortlaufend aggressiv. Er wurde daher vom Sicherheitsdienst von der Veranstaltung verwiesen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, sodass er vom Sicherheitsdienst weggetragen wurde. Hierbei verletzte sich der 27-Jährige nach eigenen Angaben am Rücken. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am 01.04.2024, um 03:43 Uhr, befuhr eine 46-Jährige aus Löningen mit ihrem Pedelec die Alte Heerstraße in Löningen. An der Einmündung "Mühlenweg" schnitt ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die Radfahrerin. Daraufhin kam die 46-Jährige zu Sturz und blieb verletzt am Boden liegen. Der unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich schließlich unerlaubt vom Unfallort. Die verletzte 46-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter der Rufnummer 05432/803840 gerne entgegen.

Lohne/Kroge - Körperverletzung, Widerstand

Auf dem Osterfeuer in Lohne/Kroge kam es am 01.04.2024, gegen 03:45 Uhr, zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Besucher aus Lohne und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Hierbei verletzte sich der 24-Jährige am Kopf. Während der im Anschluss folgenden polizeilichen Aufnahme leistete der 24-Jährige zudem Widerstand. Hierbei verletzte sich ein 26-jähriger Polizeibeamter leicht am Daumen. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren seitens der Polizei eingeleitet.

Die Osterfeuer im Nordkreis zu Cloppenburg verliefen allesamt ohne besondere Vorkommnisse.

Weitere Vorfälle außerhalb der Osterfeuer-Veranstaltungen:

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Alkohol

Am 31.03.2024, um 19:45 Uhr, befuhr ein 45-Jähriger aus Höltinghausen den Heideweg von Staatsforsten kommend in Richtung Amerika in 49661 Cloppenburg. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte wieder zurück auf die Straße und stürzte schließlich von seinem Kleinkraftrad. Bei dem Sturz verletzte sich der 45-Jährige leicht. Ein vor Ort durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 1,68 Promille beim Fahrzeugführer. Infolgedessen wurde eine Blutprobenentnahme entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

