Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl eines Kleinkraftrades

In der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag kam es gegen Mitternacht zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades am Sandriegerring in Neuvrees. Unbekannte entwendeten den rot/weißen "Roller" von einem Privatgrundstück. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Friesoythe (04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall infolge Alkohol

Am Karsamstag gegen 6:30 Uhr gerät ein 47-jähriger Audi-Fahrer aus dem Saterland auf der geraden Fahrbahn der Koloniestraße im Saterland in den wasserführenden Straßengraben der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Der unverletzte Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Das Fahrzeug wurde durch den Unfall, unter anderem durch eindringendes Wasser, erheblich beschädigt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten am Unfallort versuchte der sich Unfallbeteiligte, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, hinter einem Stromkasten versteckt zu halten. Ein Passant wies die Streifenwagenbesatzung auf den verborgenen Fahrzeugführer hin. Die Beamten ergriffen den Verursacher und führten einen Atemalkoholtest bei ihm durch. Der Test ergab einen Wert von 1,69 Promille. Die Beschlagnahme des Führerscheines wurde dem Saterländer nach einer Blutprobenentnahme eröffnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell