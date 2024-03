Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta: Verkehrsunfallflucht Am 28.03.2024 ist es in der Zeit von 08:40 Uhr bis 09:15 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Arbeitsagentur in Vechta an der Rombergstraße gekommen. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte hier beim Ein- oder Ausparken den in einer Parklücke befindlichen BMW. Zeugen, die Hinweise auf den ...

mehr