Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 29.03.24, gg. 12:20 Uhr, wurde ein 30jähriger Lohner mit seinem Pkw auf der Lindenstraße in Lohne kontrolliert. Hierbei wurde eine Beeinflussung durch berauschende Mittel festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Steinwurf auf Pkw

Am 29.03.2024, gegen 19:20 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses einen Stein gegen einen fahrenden Pkw auf der Osnabrücker Straße in Neuenkirchen-Vörden geworfen. Dadurch ist es zu einem Schaden am Pkw gekommen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme unter Tel. 05491-999360 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell